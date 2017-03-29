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سياسة واقتصاد

الاحتياطي العام للسعودية يستقر عند 128 مليار دولار

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
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الاحتياطي العام للسعودية يستقر عند 128 مليار دولار

استقر الاحتياطي العام للسعودية بنهاية فبراير/شباط عند مستويات يناير/كانون الثاني الذي سبقه والبالغة 471.4 مليار ريال (حوالي 128 مليار دولار) وذلك بعد أن ارتفع الاحتياطي العام إلى 471.4 مليار ريال بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بـ 471.07 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016.

 

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، كان ارتفاع الاحتياطي العام بقيمة 333 مليون ريال خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة ارتفاع 0.1 بالمئة.

 

وكانت هذه المرة الأولى التي يرتفع فيها الاحتياطي العام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عندما ارتفع إلى 474.058 مليا ر ريال، فيما كان 474.056 مليار ريال نهاية أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

 

وكان الاحتياطي العام للسعودية قد فقد 182.8 مليار ريال خلال 2016، متراجعاً إلى 471.07 مليار ريال، فيما كان 653.9 مليار ريال نهاية 2015.

 

والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها).

 

وبند "ودائع واحتياطي الحكومة" هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد، البالغة 2.57 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) بالقيمة نفسها.

 

وتشمل الموجودات كلاً من استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة.

 

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