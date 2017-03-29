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سياسة واقتصاد

السعودية تنفي وجود خطط حالية لفرض ضرائب الدخل على الأفراد والشركات المملوكة للمواطنين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
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السعودية تنفي وجود خطط حالية لفرض ضرائب الدخل على الأفراد والشركات المملوكة للمواطنين

أكد وزير المالية السعودي أنه لا توجد خطط حالية لفرض ضرائب الدخل على الأفراد أو الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين.

 

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن محمد الجدعان إن الأمر الملكي الصادر مؤخراً يشمل تعديل وخفض الضريبة على بعض شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في السعودية.

 

وأضاف الوزير أن الأمر الملكي لم يفرض ضريبة جديدة ولم يزدها بل خفض نسبة الضريبة من 85 إلى 50 بالمئة للشركات التي تبلغ حجم استثماراتها حداً معيناً.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر قبل أيام أمراً ملكياً بتخفيض سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة.

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