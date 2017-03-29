السعودية تبدأ بمهلة الـ90 يوماً لوطن بلا مخالف

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تبدأ المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأربعاء تطبيق المهلة المحددة بتسعين يوماً لحملة (وطن بلا مخالف) الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة.

وأكدت المديرية -بحسب وكالة الأنباء السعودية- منح المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مهلة مدتها 90 يوما لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص.

وكان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود دشن يوم 19 مارس/آذار الماضي، حملة (وطن بلا مخالف) التي تمنح مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود 90 يوماً لمغادرة المملكة بعد أن وافق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إطار رغبته تسوية أوضاع المخالفين ومساعدة الراغبين منهم في إنهاء وضعهم وما يترتب عليه من عقوبات.

ويستفيد من الحملة المتأخرون عن المغادرة من القادمين بتأشيرة (حج ـ عمرة ـ زيارة ـ مرور "عبور")، من يحمل إقامة نظامية في البلاد وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها، من قدم للمملكة بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة نظامية بعد 90 يوماً من قدومه، المتسللون إلى أراضي المملكة، من عليه مخالفة حج بدون تصريح، من عليه بلاغ تغيب عن العمل (هروب) قبل تاريخ الإعلان عن المهلة، شريطة المغادرة النهائية قبل انتهاء المهلة المحددة، وأن تكون المخالفة قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة (20/‏ 6/‏ 1438 ـ 19/‏ 3/‏ 2017).

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن آلية الاستفادة من المهلة المحددة 90 يوماً لمغادرة المخالف ستكون على النحو التالي: المتأخرون عن المغادرة من القادمين بتأشيرة (حج ـ عمرة ـ زيارة ـ مرور "عبور")، ويستوجب عليهم التوجه للمنفذ الحدودي (جوي، أو بحري، أو بري) قبل انتهاء المهلة المحددة، وسيتم إنهاء إجراءات مغادرتهم مباشرة، والوثائق المطلوبة (جواز السفر، وحجز مؤكد، وتذكرة سفر)، وعند وجود ملاحظة على المخالف في النظام الآلي أو بلاغ تغيب عن العمل (هروب) يجب عليه التوجه إلى إدارة متابعة الوافدين لإنهاء إجراءات مغادرته.

خروج نهائي

أما أصحاب الإقامة المنتهية، قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة (20/‏ 6/‏ 1438 ـ 19/‏ 3/‏ 2017)، ومن قدم للمملكة بتأشيرة عمل قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة ولم يصدر له إقامة نظامية، فإن على صاحب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للمخالف إلكترونياً عن طريق الخدمات الإلكترونية بعد تسديد الرسوم والغرامات المستحقة على صاحب العمل.

ويغادر المخالف عبر المنافذ الدولية قبل انتهاء المهلة المحددة 90 يوماً، والوثائق المطلوبة (جواز السفر، وحجز مؤكد، وتذكرة سفر)، ومن عليه مخالفة حج بدون تصريح، والمتسللون إلى أراضي المملكة، ومن عليه بلاغ تغيب عن العمل (هروب) قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة، فإن على المخالف التوجه لإدارة متابعة الوافدين في المنطقة أو المحافظة للحصول على تأشيرة خروج نهائي، والوثائق المطلوبة (جواز السفر أو وثيقة سفر)، ومن بعد ذلك يقوم بالمغادرة عبر المنافذ الحدودية (جواً، براً، بحراً) قبل انتهاء المهلة المحددة 90 يوماً.

ويعيش في السعودية نحو 11 مليون وافد أجنبي يعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وينظر السعوديون إلى حملة وزارة الداخلية الأخيرة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في اهتمام بالغ إلى ضبط السوق من عمالة يرونها السبب في ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، وإهدار مليارات الريالات سنوياً فضلاً على ما تسببه في جرائم.

وكانت السعودية قد أطلقت، العام الماضي، خطة طموحة باسم "رؤية 2030" تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع موارد الدولة، وتقليص البطالة من 11.6 إلى 7 بالمئة بحلول العام 2030، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة من 22 إلى 30 بالمئة، وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين في قطاع التجزئة بحلول 2020، إلى جانب تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.