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سياسة واقتصاد

الإمارات تشكل مجلساً للثورة الصناعية الرابعة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
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الإمارات تشكل مجلساً للثورة الصناعية الرابعة
محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل

اعتمد مجلس الوزراء تشكيل "مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة" بهدف وضع استراتيجية الدولة للثورة الصناعية والإشراف على تنفيذها إضافة إلى إطار حوكمة التشريعات التنظيمية والسياسات الداعمة لها.

 

ويأتي إعلان المجلس تزامناً مع انطلاق أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع ــ الليلة قبل الماضية ــ التي تستضيفها العاصمة أبوظبي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة دبي للمستقبل وشركتي «مبادلة للتنمية وجنرال إلكتريك العالمية» ليتم بموجبها إنشاء مصنعين في دولة الإمارات يكونان الأولين من نوعهما في المنطقة لتطوير مشاريع الطباعة ثلاثية الأبعاد.

 

 

ووفقا لصحيفة البيان، يأتي إنشاء المجلس في أعقاب إعلان حكومة دولة الإمارات أول خطة تنفيذية في العالم للثورة الصناعية الرابعة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي ترجمة لتوجهات الثورة الصناعية الرابعة في الدولة وقيادتها إلى واقع عملي.. ويتوافق إنشاء المجلس مع توجهات الدولة في استشراف المستقبل وبناء نهضة صناعية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة بسواعد وعقول وإبداعات شباب الوطن المؤهلين علمياً وفكرياً لتحمل هذه المسؤولية.

 

 

ويترأس مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، فيما يضم في عضويته كلاً من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة .

 

 

ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومحمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا ومديري جامعتي الإمارات العربية المتحدة و«خليفة للعلوم والتكنولوجيا» بجانب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومدير عام الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير عام مكتب مدينة دبي الذكية والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

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