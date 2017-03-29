ما قصة السيارة التي استقلها الملك سلمان في الأردن؟

استقبال مهيب يحمل في تفاصيله حفاوة بالغة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لدى وصوله الأردن. ومن تفاصيل الاستقبال، السيارة التي أقلت الملك سلمان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



تعود هذه السيارة بالذاكرة إلى ستينيات القرن الماضي، حيث تمتلك أهمية وجدانية للملك عبدالله الثاني؛ لكونها المركبة التي استخدمت عام 1961 في زفاف والده المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووالدته الأميرة منى الحسين.

ووفق صحيفة عين اليوم السعودية، لفتت السيارة من نوع “مرسيدس بنز 300 دي ” – صنعت عام 1961 – التي استقبل بها العاهل الأردني، الملك سلمان، انتباه المشاهدين خلال الاحتفال الذي جرى في مطار ماركا العسكري، يوم الاثنين الماضي.

وتُعبر السيارة عن تقدير عاهل الأردن لخادم الحرمين، حيث يعتبره رمزاً مهماً وقائداً عربياً إسلامياً يحظى باهتمام دولي وعربي وإسلامي، واحترام وتقدير الشعب الأردني.

وتعد السيارة من ضمن أهم مقتنيات متحف السيارات الملكي، والذي يحتوي على أعرق المركبات، بدءاً من تاريخ حكم الملك عبدالله الأول بن الحسين، وحتى عهد الملك عبدالله الثاني بن الحسين.