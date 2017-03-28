صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتوسع عالمياً بتأسيس شركة بالأردن

(رويترز) - قال صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية، اليوم الثلاثاء إنه يعكف على توسيع وجوده العالمي بإنشاء شركة استثمار تستهدف مشاريع العقارات والطاقة والسياحة والبنية التحتية في الأردن.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 1971 لتمويل مشروعات التنمية داخل المملكة، ويعمل إلى حد كبير كشركة قابضة لحصص الحكومة في الشركات السعودية.

ولكن بموجب الإصلاحات الاقتصادية السعودية التي جرى تدشينها العام الماضي، يتوسع الصندوق في الخارج، إذ ضخ استثمارات في شركة أوبر الأمريكية لتأجير السيارات وصندوق عالمي للتكنولوجيا كما يدرس استثمارات أخرى من بينها شركة أغذية كويتية وشركات مالية ألمانية.

وقال صندوق الاستثمارات العامة إنه يملك 90 بالمئة من شركة الاستثمار الجديدة بينما يحوز النسبة المتبقية 15 بنكاً أردنياً من بينها البنك العربي والبنك الإسلامي الأردني.

وأضاف أن رأسمال الشركة سيبلغ في البداية 10 ملايين دولار، وقد يرتفع في المدى الطويل لما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وقال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة "جهودنا تتضمن تطوير محفظة ذات تنوع جغرافي أكبر وتستوعب المخاطر في مختلف القطاعات وتتنوع فيها مصادر الدخل".

وكشف صندوق الاستثمارات العامة عن مشروعه الأردني مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للأردن. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن شركات سعودية وأردنية بالقطاع الخاص وقعت 12 اتفاقاً للتعاون في أنشطة الأعمال.

وكان مسؤولون سعوديون قالوا العام الماضي إنهم يهدفون إلى توسيع صندوق الاستثمارات العامة في نهاية المطاف من 160 مليار دولار إلى نحو تريليوني دولار مما يجعله أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.