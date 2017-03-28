تصويت البرلمان الاسكتلندي لتنظيم استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا﻿

لندن 28 مارس آذار (رويترز) - قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها لن تدخل في مفاوضات بشأن مقترح الحكومة الاسكتلندية لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال في أواخر 2018 أو مطلع 2019.





جاء ذلك في تعقيب للحكومة على تصويت البرلمان الاسكتلندي في وقت سابق اليوم على تأييد مسعى رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن لتنظيم استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا.

وقالت الحكومة البريطانية " سيكون من غير المنصف للشعب الاسكتلندي أن تطلب منه اتخاذ قرار حاسم دون أن يكون لديه المعلومات الضرورية بشأن علاقتنا المستقبلية مع أوروبا أو ما سيكون عليه شكل اسكتلندا بعد الاستقلال."

وفي وقت سابق اليوم أيد البرلمان الاسكتلندي مسعى ستيرجن لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال وهو ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي لبريطانيا بينما تستعد لبدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأدى تصويت المملكة المتحدة العام الماضي للخروج من الاتحاد إلى توتر الروابط بين المناطق الأربع التي تتألف منها المملكة لأن إنجلترا وويلز صوتتا لصالح الخروج في حين صوتت اسكتلندا وأيرلندا الشمالية لصالح البقاء.