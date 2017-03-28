جيتكس شوبر الربيع ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي

تنطلق غداً أعمال دورة الربيع الخامسة من معرض جيتكس شوبر 2017 - أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية على مستوى المنطقة - مقدما للمتسوقين مجموعة ضخمة من العروض والباقات الحصرية والصفقات المغرية والجذابة على أحدث الأجهزة والمعدات التي تعرضها الشركات المشاركة.
ويتم خلال الحدث - الذي يستمر حتى الأول من أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي - عرض أكثر من / 35 / ألف منتج إلكتروني بما في ذلك صفقات متميزة على منتجات أشهر العلامات التجارية العالمية من أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمنتجات التكنولوجية القابلة للارتداء والأجهزة الذكية ومعدات الألعاب والكثير الكثير غيرها.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، قالت تريكسي لوه ميرماند النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي إن معرض جيتكس شوبر يعتبر فرصة فريدة لمحبي الأجهزة الإلكترونية ومتسوقي التكنولوجيا إذ يستضيف نخبة شركات التجزئة الإلكترونية في المنطقة وموزعي كبرى العلامات التجارية العالمية تحت سقف واحد.
وأشارت إلى أن المعرض يتضمن أحدث المنتجات بأسعار مخفضة وعروض وصفقات حصرية ومسابقات مخصصة فقط لزوار المعرض.المزيد من أخبار الإمارات
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
أكبر 10 شركات مقاولات سعودية | إنشاءات | أريبيان بزنس
مطالبة لبحث تجنيس الأجانب في السعودية | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس