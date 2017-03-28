جيتكس شوبر الربيع ينطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي

تنطلق غداً أعمال دورة الربيع الخامسة من معرض جيتكس شوبر 2017 - أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية على مستوى المنطقة - مقدما للمتسوقين مجموعة ضخمة من العروض والباقات الحصرية والصفقات المغرية والجذابة على أحدث الأجهزة والمعدات التي تعرضها الشركات المشاركة.

ويتم خلال الحدث - الذي يستمر حتى الأول من أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي - عرض أكثر من / 35 / ألف منتج إلكتروني بما في ذلك صفقات متميزة على منتجات أشهر العلامات التجارية العالمية من أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمنتجات التكنولوجية القابلة للارتداء والأجهزة الذكية ومعدات الألعاب والكثير الكثير غيرها.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قالت تريكسي لوه ميرماند النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي إن معرض جيتكس شوبر يعتبر فرصة فريدة لمحبي الأجهزة الإلكترونية ومتسوقي التكنولوجيا إذ يستضيف نخبة شركات التجزئة الإلكترونية في المنطقة وموزعي كبرى العلامات التجارية العالمية تحت سقف واحد.

وأشارت إلى أن المعرض يتضمن أحدث المنتجات بأسعار مخفضة وعروض وصفقات حصرية ومسابقات مخصصة فقط لزوار المعرض.