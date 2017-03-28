محمد بن راشد يصل عمان للمشاركة في القمة العربية الـ 28

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق لسموه إلى مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة العربية الـ/28/ التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية في وقت لاحق اليوم وتستمر يومين.
وكان في استقبال سموه عند سلم الطائرة، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الشقيقة الذي عانق سموه عناقا أخويا مرحبا بسموه في بلده الثاني الأردن، ومتمنيا له إقامة طيبة بين أهله وذويه، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.
وقد جرت لسموه مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم صافح سموه كبار مستقبليه من أعيان الأردن وأعضاء الحكومة، ثم صافح جلالة الملك عبدالله الثاني أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وعقب استراحة قصيرة في المقصورة الملكية توجه موكب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر إقامته في العاصمة الأردنية.المزيد من أخبار الأردن
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