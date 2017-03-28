اقتصادية أبوظبي وكيزاد توقعان اتفاقية تعاون خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مع كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وموانئ أبوظبي ممثلة في مدينة خليفة الصناعية " KIZAD" اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات ذات العلاقة بتنمية وتطوير القطاع الصناعي.

وقع الاتفاقيتين على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالانابة مع كل من سعادة سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والسيد مانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمنطقة خليفة الصناعية " كيزاد" وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الثلاث، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

شملت مجالات التعاون بين الدائرة وكل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" الخطط والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والتراخيص الصناعية وتقنية المعلومات وتنمية الاستثمار والتجارة الخارجية والتفتيش الصناعي والبيئة والصحة والسلامة المهنية والتنافسية والابتكار وتنمية الموارد البشرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال.

وبموجب الاتفاقية اتفقت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي وكل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" على تعزيز التعاون و التنسيق في مجال الخطط والاستراتيجيات من خلال العمل على اعداد وتحديث الخطط والاستراتيجيات مثل خطة ابوظبي والخطة الاقتصادية الخمسية والاستراتيجية الصناعية واستراتيجية الدائرة لضمان مواءمتها مع الرؤية الاقتصادية 2030 والمساهمة في التخطيط المالي ورفع كفاءة الانفاق والصرف.

وقضت الاتفاقية بأن يتم التعاون والتنسيق في تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية وخلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها، وتنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الامارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة التي تضمن حماية المنافسة لتحسين بيئة الأعمال في الإمارة.

وفي مجال التراخيص الصناعية اكدت الاتفاقية تعاون الجهات الثلاث في وضع القواعد والضوابط والشروط والمتطلبات وإصدار تراخيص كافة أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة بالاضافة الى إعداد وحفظ السجل التجاري والاشراف على تنظيمه داخل الامارة، والعمل على تصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية وتنظيم الاعلانات التجارية وكافة العروض الترويجية التجاريةواستحداث أنظمة وبرامج وآليات عمل لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وفي مجال تقنية المعلومات أكدت الدائرة وكل من زونسكورب وكيزاد على التعاون والتنسيق المشترك في استحداث أنظمة وبرامج واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الاطراف الثلاثة من تطوير بنية تحتية تكنولوجية تسهم في التحول الذكي لخدمات المستثمرين الصناعيين في الامارة .

وركزت الاتفاقية على تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث في مجال تنمية الاستثمار في إمارة أبوظبي والتجارة الخارجية من إيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة منها والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري وعقد الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير الاستثمار .

وفي مجالي التفتيش الصناعي والبيئة والصحة والسلامة نصت الاتفاقية على التعاون المشترك والتنسيق في الإشراف والرقابة على المنشآت الصناعية بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة وتحقيق بيئة استهلاكية آمنة لأعضاء المجتمع وقطاع الأعمال بالاضافة الى التعاون والتنسيق في إعداد وتحديث وثيقة المتطلبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في قطاع التنمية الاقتصادية وتعزيز الوعي في هذا المجال عن طريق التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكدت الاتفاقية أهمية تعاون الجهات الثلاث في تطوير وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في امارة أبوظبي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الحكومي والخاص في هذا المجال من خلال خلق بيئة مستدامة متنوعة تمكن الشركات من تحقيق كامل إمكانياتها الإنتاجية عن طريق تطوير السياسات والمبادرات الرائدة .

وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التجارية والصناعية نصت الاتفاقية على التعاون والتنسيق في إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص والعمل على تحفيز روح ريادة الأعمال وتوجيه الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويرها وتنميتها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والحاضنات بما يسهم في إنجاح وتطوير شركات رواد الأعمال من خلال دعمهم بمجموعة من المصادر والخدمات للعمل على استمرارها.

وركزت الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الدائرة وكل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة خليفة الصناعية " كيزاد" في مجال الدراسات والبحوث ومصادر البيانات من خلال التعاون والتنسيق في إعداد وتبادل الدراسات والبحوث والمؤشرات الاقتصادية الداعمة للتنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي ، وتطوير أساليب البحث وتأصيل المنهجيات العلمية مما يفي بمتطلبات متخذ القرار من دراسات وتقارير ومذكرات إبداء الرأي التي تتصف بالجودة والدقة وقابليتها للتطبيق.