"سيمنس" تقدم 100 مليون يورو منحة للشباب الإماراتي بمجال البرمجيات

قدمت شركة "سيمنس" الألمانية منحة عينية قيمتها 100 مليون يورو في شكل رخص للبرمجيات للجامعات في دولة الإمارات وذلك بهدف تطوير المهارات اللازمة لدفع عجلة التحول الرقمي في الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تجمع كبار قادة الشركات الصناعة العالمية والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة دور قطاع الصناعة في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي وتمكينه من توفير فرص العمل والمستقبل المستدام للأجيال المقبلة.

وضمن مشاركته في جلسة النقاش الافتتاحية التي أدارتها معالي نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أوضح جو كايسر الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية أن شركته ستتعاون مع منظمة "آيزيك" وهي أكبر منظمة غير ربحية في العالم يتولى الطلاب إدارتها في هذا المجال، وستساعد هذه المنحة في تطوير القيادات الإماراتية الشابة القادرة على تكريس موقع الدولة كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة، حسب وكالة أنباء الإمارات.

ويكرس هذا الإعلان مكانة الإمارات كمركز متقدم للصناعة والابتكار على متسوى المنطقة.. وتعمل الحكومة على تشجيع الشركات الإماراتية للمساهمة بقوة في سلاسل القيمة العالمية، وعقد شراكات بين كبريات الشركات الصناعية العالمية وبين الشركات والمؤسسات المحلية لاختبار تقنيات مبتكرة، وتوفير فرص عمل مستدامة في قطاع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في إطار بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة.

وأكد بدر سليم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا للتصنيع" ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في كلمته في حفل الافتتاح ضرورة تبني نهج تحولي يمكن القطاع الصناعي من لعب دوره في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي وتوفير فرص النمو لجميع شعوب العالم.

وأضاف إنه للمرة الأولى على المستوى العالمي تجمع القمة العالمية للصناعة والتصنيع قادة القطاع الصناعي العالمي لاتخاذ قرارات عملية ذات نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن إعلان شركة سيمنس عن منحة رخص البرمجيات للشباب الإماراتي والتي ستمكنهم من تطوير المهارات اللازمة لقيادة مسيرة الدولة نحو تكريس موقعها كعاصمة للثورة الصناعية الرابعة مثال على ما تتميز به دولة الامارات من قدرة على اجتذاب الشركات العالمية للاستثمار في الكفاءات الوطنية.. وأكد أن دولة الإمارات الوحيدة القادرة على تحقيق قيادة الحراك العالمي نحو مستقبل تحولي للقطاع الصناعي.

من جانبه قال جو كايسر الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية "إن المساهمة في نقل وتوطين المعارف وتطوير المهارات المحلية على قائمة أولويات شركة سيمنس، مؤكدا أن هذه المنحة تعكس التزام الشركة الراسخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في مساعيها الرامية للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالتنوع والمرونة يدعمه السواعد الإماراتية الماهرة والمواهب العالمية.