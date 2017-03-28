"خليفة الصناعية" بأبوظبي تكشف عن أكبر منطقة للتجارة الحرة

أعلنت "موانئ أبوظبي" المطور الرئيس والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية ومدينة خليفة الصناعية في أبوظبي عن توسعة في المنطقة الحرة لميناء خليفة لتصبح أكبر منطقة حرة مساحة في العالم العربي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع كشريك صناعي وذلك في إطار سعيها لتلبية الطلب المتنامي على المناطق الحرة من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين العازمين على تطوير أعمالهم في المناطق الحرة في الإمارات.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تمتد منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة على مساحة إجمالية قدرها 100 كيلومتر مربع موزعة على المنطقتين " أ " و" ب" في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي وتتكامل مع ميناء خليفة أول ميناء شبه آلي في المنطقة والذي عمل على جذب مشاريع استثمارية في العديد من القطاعات بما في ذلك الألومنيوم والسيارات والمعادن المهيكلة والخدمات اللوجستية للموانئ وصناعة الأغذية والصناعات الدوائية والتغليف والبوليمرات وغيرها.

وتتسم خطط منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة بالمرونة والقدرة على استيعاب المزيد من الصناعات في المستقبل ضمن مساحتها الكلية.

وتعمل مدينة خليفة الصناعية على تطوير خطة لإنشاء مجمع متكامل للأعمال في المنطقة "أ " من منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة والتي ستمتد على مساحة إجمالية قدرها 16 مليون متر مربع.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إن قرار توسعة المنطقة الحرة جاء دعما من القيادة الرشيدة لاستراتيجية مدينة خليفة الصناعية الرامية إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.

وأضاف :" قررنا الإعلان عن المنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع تماشيا مع أهداف هذه الفعالية لخلق منصة فريدة للتعاون وبناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي .. كما توفر القمة منبرا لطرح ومناقشة مشاريع وأفكار مستقبلية تفيد القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وهذا ما يتناسب مع رؤيتنا ومهمتنا وأهدافنا.

وتضم منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة حاليا حوالي 40 شركة بأنشطة مختلفة منها الصناعية والتجارية والخدماتية.. ويبقى التركيز الرئيسي للأنشطة التجارية على القطاعات اللوجيستية والتغليف والأغذية والمشروبات والألمنيوم والصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة كما توفر العديد من المزايا للمستثمرين تشمل إيجارات تنافسية وتكاليف خدمية تعد الأدنى على مستوى العالم إلى جانب إعفاءات ضريبية.

وتمنح المنطقة المستثمرين الأجانب حق الملكية الكاملة لمشاريعهم وحرية نقل رأس المال والأرباح بشكل كامل فضلا عن شحن البضائع بأسعار تنافسية والإجراءات الجمركية السلسة وغير ذلك من مزايا.

من جهته أشار مانع محمد سعيد الملا الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية إلى أن إعلان مدينة خليفة الصناعية تخصيص مناطق حرة على مساحة 100 كيلومتر مربع في المدينة الصناعية يمثل إضافة نوعية جديدة جاذبة ومشجعة للاستثمارات الصناعية في أبوظبي.

وأضاف إن مدينة خليفة الصناعية تحرص على تبني أحدث الابتكارات في مختلف مناحي مجمعاتها الصناعية بما يلبي أحد أهم أهدافها وهو بناء اقتصاد مستدام ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة في العديد من الصناعات المتخصصة في المنطقة موضحا أن الهدف من زيادة مساحة المنطقة الحرة هو استقطاب المستثمرين الأجانب المختصين في الصناعة مما يجلب تقنيات جديدة ويخلق تنوعا في الإنتاج ويعزز حركة التجارة في الموانئ.

وتمتد منطقة التجارة الحرة في المنطقة " ب" من مدينة خليفة الصناعية على مساحة 84 كيلومترا مربعا وستضم صناعات خفيفة وثقيلة وخدمات لوجستية ومجمعات تجارية ومحلات تجزئة كبرى ومركزا للمدينة ومبان متعددة الاستخدامات إضافة إلى مشروعات سكنية.

وتتيح منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة للمستوردين والمصدرين سهولة الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك ضمن أربع مناطق زمنية حول العالم وإضافة إلى اعتماد المنطقة الحرة على نهج النقل متعدد الوسائط برا وبحرا وجوا فضلا عن خطوط السكك الحديدية المستقبلية بما يضمن سهولة الوصول إلى أهم الوجهات اللوجستية والتجارية في المنطقة.