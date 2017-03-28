الجوازات السعودية: الإعفاء في "وطن بلا مخالف" يشمل عاملي النطاق الأحمر

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكد مسؤول في المديرية العامة للجوازات السعودية أنه بعد انتهاء المهلة المحددة بـ90 يوماً في حملة (وطن بلا مخالف) سيتم إيقاف جميع سجلات المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات خلال المهلة ولم يلتزموا بالمغادرة خلالها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي إنه ستطبق بحقهم جميع العقوبات المقررة نظاماً، والرسوم والغرامات، وبصمة "مرحل" المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضح "الحويفي" أن الحملة تشمل العمالة السائبة التي تحمل إقامة نظامية وليس عليها بلاغ تغيب عن العمل (هروب)، وترغب بالاستفادة من المهلة لعدم معرفة صاحب العمل، والوافدين المخالفين لدى المؤسسات والشركات التي في النطاق الأحمر، وأصحاب الإقامة المنتهية قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة 20/6/1438.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى مساعدة الوافدين المخالفين لمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم، وإعفائهم من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة، وكذلك الإعفاء من الأثر النظامي لبصمة "مرحل"، لافتاً إلى أنه في إمكان المغادرين من تلقاء أنفسهم العودة إلى أراضي المملكة بالطرق النظامية، حاثا جميع المخالفين على الاستفادة من الحملة.

وكان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود دشن، يوم 19 مارس/آذار الماضي، حملة (وطن بلا مخالف) التي تمنح مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود 90 يوماً لمغادرة المملكة التي يعيش فيها نحو 11 مليون وافد أجنبي يعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وينظر السعوديون إلى حملة وزارة الداخلية الأخيرة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة في اهتمام بالغ إلى ضبط السوق من عمالة يرونها السبب في ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، وإهدار مليارات الريالات سنوياً فضلاً على ما تسببه في جرائم.

وكانت السعودية قد أطلقت، العام الماضي، خطة طموحة باسم "رؤية 2030" تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع موارد الدولة، وتقليص البطالة من 11.6 إلى 7 بالمئة بحلول العام 2030، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة من 22 إلى 30 بالمئة، وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين في قطاع التجزئة بحلول 2020، إلى جانب تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.