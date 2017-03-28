السعودية: 15 مليار الإيرادات السنوية المتوقعة من ضريبة السلع الانتقائية والإقرار كل شهرين

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قدر نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة بالهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية حجم الإيرادات المتوقعة من فرض ضريبة السلع الانتقائية في المملكة بحوالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) سنوياً.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن سليمان الضحيان إن الضريبة الانتقائية حددت سعر البيع بالتجزئة في القيمة الأعلى من خلال البيع إلى المستهلك بالشكل المحدد على السلعة من قبل المستورد أو المصنع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، ووفقاً لقائمة الأسعار المعيارية التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول مجلس التعاون.

وأضاف "الضحيان" أنه سيتم تقديم إقرار ضريبي كل شهرين، والسداد خلال 15 يوماً، بعد تقديم الإقرار، موضحاً أن الغرامات تطبق في حال السداد المتأخر، وكذلك التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار أو تقديم بيانات مضللة.

وتتضمن وثيقة التوازن المالي فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.

ووفقاً للوثيقة، سوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة.