الحكومة اللبنانية توافق على أول ميزانية منذ 12 عاماً

(رويترز) - قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية اليوم الاثنين نقلاً عن وزير الإعلام ملحم الرياشي إن مجلس الوزراء وافق على أول ميزانية للبلاد منذ العام 2005 مضيفة أن تفاصيل أخرى ستصدر يوم الخميس القادم.

ولن تصبح الميزانية، التي تتضمن خفضاً في العجز، قانوناً سارياً لحين موافقة البرلمان عليها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مجلس الوزراء وافق على الميزانية بالإجماع.