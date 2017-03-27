رغم إقامة حفل لمهندسين مصريين في السعودية.. وزارة العمل تنفي وجود جمعيتهم

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وجود جمعية مسجلة في الوزارة باسم جمعية المهندسين المصريين في المملكة.

وغرد خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موقع تويتر "لا يوجد جمعية مسجلة في الوزارة بهذا الاسم، ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يشترط أن يكون المؤسسون سعوديين".

وجاءت تصريحات "أبا الخيل" رداً على تغريدة مواطن سعودي تظهر صوراً لحفل تدشين جمعية المهندسين المصريين فرع القصيم وحائل وبعد انتشار نبأ حفل أقيم لمهندسين مصريين يوم الخميس الماضي في بريدة وهو ما أثار حفيظة المهندسين السعوديين، حيث أُعلن فيه تدشين جمعية (نقابة) باسم جمعية المهندسين المصريين في القصيم وحائل.

وكانت صحيفة "الوطن" المحلية قالت أمس الأحد إن حفلاً أقيم لمهندسين مصريين يوم الخميس الماضي في مدينة بريدة -مقر منطقة القصيم- أثار حفيظة المهندسين السعوديين، حيث أُعلن فيه تدشين جمعية (نقابة) باسم جمعية المهندسين المصريين في القصيم وحائل.

ونقلت الصحيفة عن المختص في القانون والتحكيم الدولي الدكتور محمد الإشيقر قوله إن هذه الجمعية تعلن عن توفير وظائف للمهندسين المصريين وليس للمهندسين السعوديين، مضيفاً أن هذه الجمعية غير سعودية، وأهدافها غير نظامية، واصفاً ذلك أنه "محيّر ومن العجائب".

وقال عبدالعزيز الغامدي أخصائي الموارد البشرية وأنظمة العمل "إنه للأسف يتم تأسيس ودعم هذه الجمعيات التي تسمح بتوفير فُرص عمل للوافدين، ولا نجد جمعية واحدة معنية بتوفير فُرص عمل حقيقية للمواطنين".

وأضاف "الغامدي"، بحسب ذات الصحيفة، أن عدم وجود اتحاد عمال رسمي ومفعل وقوي هو سبب انتشار مثل هذه الإعلانات التي تهضم حق أبناء وبنات الوطن.

وقالت الصحيفة إن جمعية المهندسين المصريين في السعودية لها أنشطة وفروع في كثير من المدن السعودية الكبرى، وتجد تعاوناً كبيراً مع الهيئة السعودية للمهندسين، وقد أعلنت أهدافها، وكان من ذلك توفير فرص عمل للمهندسين المصريين في المملكة حيث قدر المهندس عبدالناصر عبداللطيف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، في فبراير/شباط الماضي، عدد المهندسين الباحثين عن العمل حالياً في المملكة بنحو ألفي مهندس سعودي.

وكان عضو هيئة المهندسين السعوديين المهندس مهدي آل سليمان كشف في سبتمبر/أيلول 2016 عن وجود أكثر من 71808 مهندسين مصريين معتمدين بالهيئة يعملون في منشآت هندسية داخل المملكة ويشكلون أكثر من 10 بالمئة من إجمالي المهندسين المصريين المسجلين في عضوية نقابة المهندسين المصريين والبالغ عددهم 700 ألف مهندس.

وقال "آل سليمان" حينها أيضاً إن المهندسين المصريين العاملين في السعودية يشكلون نسبة تزيد على 34 بالمئة من إجمالي المهندسين المسجلين في عضوية الهيئة من السعوديين وغير السعوديين البالغ عددهم أكثر من 208 آلاف مهندس.