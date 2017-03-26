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سياسة واقتصاد

الإمارات تتكفل بمشروع "المدينة التدريبية" للقوات المسلحة الأردنية

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
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الإمارات تتكفل بمشروع "المدينة التدريبية" للقوات المسلحة الأردنية

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإهداء من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وشعب المملكة أعلن في احتفال اليوم عن وضع حجر الأساس لمشروع المدينة التدريبية " مدارس التدريب في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي" شرقي محافظة الزرقاء إلى جانب إنشاء 99 بناية سكنية بواقع 1032 شقة سكنية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية في موقع آخر في الزرقاء.

 

 

حضر الإحتفال الفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة بالأردن وسعادة بلال ربيع البدور سفير الدولة في الأردن وسعادة العميد الركن أحمد جاسم السويدي الملحق العسكري بعمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة بدولة الإمارات والأردن، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 

 

يهدف المشروع - الذي تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويله وتنفيذه بمواصفات فنية عالية وبأعلى درجات الجودة - إلى إنشاء معسكر مشترك لمدارس التدريب في القوات المسلحة الأردنية وتجميعها في موقع واحد على شكل مدينة تدريبية شاملة ومتميزة على المستوى الإقليمي.

 

 

وسيتم إنشاء هذه المدينة على قطعة أرض مساحتها 1170 دونما وتضم سبع مدراس تدريبية جرى تصميمها من قبل قيادة الأشغال العسكرية في دولة الإمارات وفق أحدث الأسس والمعايير الهندسية التي تضمن توفير مستوى عال من الخدمات الإدارية والفنية والأمنية والترفيهية المشتركة لجميع المدارس إلى جانب الخدمات التدريبية لكل مدرسة على حده لما تحتويه من قاعات صفية ومختبرات وميادين وبنى تحتية متكاملة من كهرباء ومياه وإتصالات وطرق وساحات وأسوار وبوابات.

 

 

 

وقدم رئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية خلال الإحتفال الشكر والتقدير لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على هذه المنحة الكريمة والنابعة عن الأخوة الصادقة التي تدل على عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وتعزز قيم الأمة المشتركة وترسم معالم الخير لأبنائها، مؤكدين أنه أينما حلت دولة الامارات العربية المتحدة يحل معها الخير والسلام.

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