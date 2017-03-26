السعودية: تأجيل بدء تطبيق الضريبة الانتقائية

ذكرت صحيفة سعودية قبل يومين أنه تقرر تأجيل الموعد المستهدف لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة الذي كان محدداً في الأول من أبريل/نيسان المقبل.

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادر مطلعة إن "هناك إجراءات نظامية يلزم الانتهاء منها قبل بدء التطبيق، وأبرزها إقرار النظام الداخلي للضريبة الانتقائية، إضافة إلى صدور قرار وزير المالية بتحديد موعد التطبيق، متوقعة أن يكون ذلك خلال شهر ونصف من الآن".

وأوضحت المصادر أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء انتهت الأسبوع الماضي من إعداد مشروع النظام الداخلي للضريبة الانتقائية؛ على أن تتم إحالته إلى مجلس الشورى (البرلمان) هذه الأيام؛ تمهيدًا لاطلاع المجلس عليه واتخاذ الإجراء اللازم حياله".

وقالت الصحيفة إنه بعد موافقة مجلس الشورى على النظام، ينتظر أن يحدّد وزير المالية محمد الجدعان موعد تطبيق الضريبة بعد أن وافق مجلس الوزراء أخيراً على تطبيق الضريبة، وخوّل وزير المالية تحديد موعد التطبيق.

وكانت وزارة المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أكدتا أن الموعد المستهدف لبدء التطبيق هو مطلع أبريل/نيسان القادم فيما بينت وثيقة برنامج التوازن المالي أن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في الربع الثاني من العام 2017.

وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية؛ حيث إن السلع المشمولة حالياً هي: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة على سعر التجزئة، وهو ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه، أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.