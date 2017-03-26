مهرجان "أم الإمارات" ينطلق على كورنيش أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم على كورنيش أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان أم الإمارات» الذي يعد أحد أكبر الفعاليات الوطنية الثقافية والتفاعلية في الإمارة، حيث يستقبل الحدث زواره حتى 4 أبريل 2017.

ويحتفي المهرجان الذي تنظمّه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بالرؤية والإسهامات الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ليسلط الضوء على قيمها وسعيها الدائم لتمكين ودعم أجيال المستقبل، فضلاً عن جهودها المتواصلة للمحافظة على البيئة والارتقاء بمستوى الاستدامة.

وفقا لصحيفة الإتحاد، يكون زوار المهرجان في كورنيش أبوظبي اليوم على موعد مع باقة رائعة من العروض الموسيقية والاستعراضات الفنية، بما فيها حفل فرقة «فانك راديوس» وحفل الأوركسترا العربية اللتان ستؤديان عروضهما خلال فترة ما بعد الظهر على المسرح الرئيس، والذي يعد بدوره نقطة انطلاق عرض الألعاب النارية الرقمية «بيكسل بايروس» خلال الفترة المسائية.

كما يقدّم المهرجان لزواره عرض الأضواء المذهل «أسياد البرق»، لفرقة «فريكوينسي رايدر» ويستخدمون فيه كهرباء بقوة مليوني فولت ليحولونها إلى سيمفونية دقيقة من الطاقة، وذلك في منطقة مطاعم الشاطئ. كما يعد المهرجان زواره بعدد من العروض والحفلات الفريدة من نوعها خلال فترة انعقاده، منها حفل «بوكيمون.. التطورات السيمفونية» الذي أبهر الجمهور حول العالم.

مرح واسترخاء

وتتضمن منطقة التقدّم ورش عمل تفاعلية وندوات حوارية غنية وسط أجواء متميزة وأعمال تركيبية رائعة، مثل القبة السماوية، والمصابيح على الشاطئ وغيرها. كما ستتاح للزوار فرصّة الاستمتاع بأنشطة مرحة مثل الجلسات الرياضية وتمارين اللياقة، في حين تمثّل دروس التاي تشي خياراً مثالياً للباحثين عن فترة من الاسترخاء. وسيتسنى للزوار الانطلاق في جولة فريدة من نوعها داخل جناح «مياه» الذي يستعرض بأسلوب تفاعلي أنماط استخدام المياه حول العالم وتقنيات المحافظة عليها.

حوارات قيمة

ويفتتح برنامج «المجلس.. نقاشات تفاعلية» الذي يعد إضافة جديدة للمهرجان هذا العام، ويمثل منصة تحتضن نقاشات وجلسات حوارية هادفة، أولى جلساته بحوار حول «إدارة الحوارات القيّمة»، حيث تتناقش كل من لين إسماعيل وفرح بوشناق المعنى الحقيقي للحياة فيما يتعلق بالمجتمع، والتكنولوجيا، والثقافة، والأخلاق. ويلقي البرنامج، الذي سيستمر على مدار 10 أيام، الضوء على تمكين المرأة في المجتمع الإماراتي، بينما تغطي جلسات اليوم الأول موضوعات متعددة منها: السعادة والاستدامة والفنون.

منطقة السعادة

وبينما يمضي الصغار في منطقة السعادة أوقاتاً رائعة بممارسة أنشطة مثل صناعة الطائرات الورقية، يمكن للكبار الاسترخاء في الأجواء الهادئة لمقهى السوق كافيه في منطقة السوق. أمّا الراغبون بتذوّق أشهى المأكولات والمشروبات، فسيجدون ما يرضي جميع الأذواق في منطقة مطاعم الشاطئ التي تحتضن مايزيد على 50 من المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، وتستضيف تحديات بين كبار الطهاة للتنافس في تقديم ألّذ الوصفات.

وستتوافر خدمة النقل المجاني للزوار بالحافلات بين مارينا مول والمنطقة المخصّصة لركن السيارات بجانب نيشن تاورز، وذلك مع التوقّف عند محطات الحافلات الموجودة على الطريق بهدف إتاحة إمكانية ارتياد المهرجان لأكبر عدد ممكن من الجمهور.

كما يقدم المهرجان لزواره خدمة الاتصال المجاني بالإنترنت طوال فترة إقامته، علاوة على توفير محطات لشحن الهواتف المحمولة لتعزيز تجربة زوار المهرجان.