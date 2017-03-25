القبض على مبتعث سعودي ووضع زوجته تحت الإقامة الجبرية لصلتهما بمنفذ هجوم لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مبتعث دكتوراه سعودي في لندن تربطه علاقة “دراسية” بالمتهم الرئيسي في هجوم لندن.
كما تم القبض على زوجته إثر تحويلها مبالغ مالية عبارة عن – قيمة بحوث دراسية- للمتهم نيابة عن زوجها، ووضعها في الإقامة الجبرية في منزلها خارج لندن، في الوقت الذي تم إخراج زوجها بكفالة، وفقا لصحيفة عين اليوم السعودية.
من جهتها أصدرت الملحقية الثقافية في لندن تعميم لجميع الطلبة بأن يبلغوا عن أي علاقة أو معلومات يعرفونها عن المتهم إلى الشرطة فوراً.المزيد من أخبار السعودية
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