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سياسة واقتصاد

السعودية: 50 ألف ريال غرامة عدم الاحتفاظ بسجلات الضرائب الانتقائية لـ5 سنوات

أريبيان بزنس
السبت، 25 مارس 2017
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السعودية: 50 ألف ريال غرامة عدم الاحتفاظ بسجلات الضرائب الانتقائية لـ5 سنوات

أقر نظام الضريبة الانتقائية في السعودية فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال حداً أعلى لكل مرخص له بإنتاج السلع المشمولة بتطبيق الضريبة الانتقائية أو المختصين بتحويل هذه المنتجات أو نقلها أو تخزينها في مستودع ضريبي دون الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة والمستقلة بحركة هذه السلع لخمس سنوات حداً أدنى.

 

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية إن من تسجل ضده حالة تهرب ضريبي سيعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الضريبة المستحقة، بشرط ألا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.

 

وسيشمل حالات التهرب كل من حاول أو أدخل السلع الانتقائية إلى المملكة أو أخرجها بطريقة مخالفة، دون سداد الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو نقل أو تلقي أو شراء أو بيع سلع انتقائية دون سداد الضريبة المستحقة.

 

وتضمن التهرب الضريبي كل من قدم مستندات أو إقرارات أو بيانات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة؛ بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق.

 

وتضمنت وثيقة التوازن المالي فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني 2017.

 

ووفقاً للوثيقة، سوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة.

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