السعودية تعلن موعد إعلان وظائف المراتب العامة

(أريبيان بزنس) - أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية أن موعد إعلان وظائف المراتب العامة سيكون 2 رجب القادم والتقديم للرجال يبدأ بتاريخ 5 رجب وللنساء في 12 من الشهر نفسه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف في تغريدة له على موقع تويتر "لمن استفسر عن موعد إعلان الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية)، فالإعلان في موعده كما هو موضح في الجدولة الزمنية".
وأضاف في تغريدة ثانية "لخطة الإعلانات الوظيفية والمحدد بيوم الخميس القادم الموافق 2 رجب والتقديم للرجال اعتباراً من 5 رجب وللنساء اعتباراً من 12 رجب".
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