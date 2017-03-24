السعودية تعتمد حوكمة الجمعيات الأهلية وإتاحة 60 ألف فرصة عمل في القطاع غير الربحي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ضمن مبادرتها في "حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين" فتح سوق العمل في القطاع غير الربحي عبر إتاحة 60 ألف فرصة عمل للسعوديين في القطاع وتدريب العاملين فيه تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تحقق مبادرة "حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين" أعلى مستويات السلامة المالية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.

كما تعالج المبادرة التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي حالياً على مستوى القطاع عموماً، وقطاع الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص؛ لعل من أهمها عدم وضوح إطار الحوكمة الخاص بالجمعيات الأهلية، والحاجة إلى تطوير آليات الإشراف على الجمعيات الأهلية، فضلاً عن قلة نسبة العاملين المؤهلين في الوظائف الرئيسة في القطاع غير الربحي.

وقال ‏وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية سالم الديني إن الوزارة تسعى إلى عمل دراسة شاملة لجميع الوظائف الحالية في القطاع غير الربحي، ومستوى العاملين فيها، وغيرها من المبادرات التي ستؤدي إلى ارتفاع عدد الفرص الوظيفية الرئيسية، كذلك نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع فيها إلى 50 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع.

وأوضح "الديني" أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية طورت وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية، وهي ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، ومن المنتظر أن تؤدي إلى حماية وتطوير وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وظهور فرص التوسع كماً ونوعاً، إلى جانب تحديد الفجوات في القطاع غير الربحي، وأن هذه المعايير ستزيد من نجاح الجمعيات الأهلية، وتحقيق الأثر المستدام لأعمالها.

وأضاف أن المستهدف من هاتين المبادرتين هو تحقيق التزام الجمعيات الأهلية بنظام الحوكمة المطور بنسبة 100 بالمئة بحلول 2020، مشيراً إلى ضرورة تدريب العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية على مفاهيم وأدوات الحوكمة، إضافة إلى تنفيذ الزيارات الميدانية، للتحقق من مدى تطبيق الجمعيات الأهلية لمعايير الحوكمة، وذلك من أجل الوصول لحوكمة رشيدة للجمعيات الأهلية تمكنها من تحقيق أهدافها.

وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.

وبرنامج التحول الوطني 2020 هو أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل/نيسان 2016 وهي خطة طموحة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.