السعودية تجري مناقشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن إدراج أرامكو

(رويترز) - قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتلفزيون فوكس نيوز إن المملكة تخوض "مناقشات جدية" مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو.
وقال الجبير لفوكس نيوز أمس الخميس "هدفنا السعي لاستكمال الطرح العام الأولي خلال 2018. هناك نقاشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو وأعتقد أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على المؤهلات المالية."
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