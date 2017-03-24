أمير الرياض: فصل السعودي من عمله جريمة لا تغتفر

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض أن الشركات الخاصة هي عماد من أعمدة الوطن مطالباً إياها بأن تكون متوافقة مع سياسة الدولة.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، جاءت تصريحات الأمير فيصل خلال افتتاحه يوم الثلاثاء الماضي أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية.

وحول اضطرار بعض الشركات مع الظروف الحالية لفصل بعض السعوديين، أكد الأمير على أن فصل السعودي من عمله يعد جريمة لا تغتفر، مبيناً أن السعودي محل ثقة وهو الذي بنى هو وأجداده الوطن في مسيرة التوحيد مع المؤسس رحمه الله الملك عبدالعزيز.

وأضاف أن من يفصل السعوديين لا يثق بالوطن ولا أبناء الوطن و"أن الوطن كبير بأبنائه".

وكان العديد من الشركات فصلت، خلال الأشهر الماضية، آلاف الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مستندين إلى المادة 77 من نظام العمل التي تمنح الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.

وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير فيما بعد قيام 7 شركات بفصل جماعي لنحو 100 موظف سعودي بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.