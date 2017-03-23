حاكم دبي يتفقد مشروع الحي الأول في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع الحي الأول في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم؛ التي تمتد على مساحة تقدر بخمسة وأربعين مليون قدم مربعة ومقسمة إلى أربع مراحل، أنجز منها حالياً المرحلة الأولى التي تتضمن نحو 267 فيلاً سكنية فاخرة وبمواصفات عصرية ترضي مختلف الأذواق والعائلات الراغبة في العيش الحر الكريم والراقي في بيئة حضارية آمنة ومستقرة.

ويرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قد استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة سعيد حميد الطاير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان مالكة المشروع والمشرفة على تنفيذه - الجولة الراجلة على الشاطىء الكريستالي للبحيرة الإصطناعية؛ التي تمتد إلى مسافة تسعة كيلومترات مع انتهاء المشروع وبلوغه التمام أنجز منها في المرحلة الأولى كيلومتر واحد ومائتي متر.

ثم ترجل سموه ومرافقوه إلى الجسر الذي شيد فوق البحيرة واطلع على رسومات ومخططات المشروع كاملاً، واستمع من سعيد الطاير ومحمد عبدالناصر خياط، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية والمنطقة الحرة في مؤسسة مدينة ميدان إلى شرح تفصيلي عن مكونات كل مرحلة من المراحل الأربع لمشروع مدينة محمد بن راشد القريبة من مدينة ميدان ومضمار سباق الخيل في منطقة ند الشبا في دبي.

ثم تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إحدى الفلل السكنية التي أنجزت في المرحلة ضمن 267 فيلاً، واطلع على تقسيماتها وتصاميمها الداخلية والمرافق الترفيهية المحيطة بها، مبدياً سموه ارتياحه للطراز المعماري للفلل الذي يجمع الحداثة والعراقة بآن.

كما تفقد سموه إحدى الفلل القصر التي تتألف من سبع وثمان غرف، وتحتوي على جيم وحوض سباحة وصالة سينما وإطلالة شاطئية على البحيرة الاصطناعية وحديقة غناء، وتصل مساحتها الطابقية إلى ثلاثة وثلاثين ألف قدم مربعة وهي من الطراز الشرقي، وتم تجهيز ثلاثة نماذج منها للمعاينة على أن يتم تسليم هذه المجموعة من الفلل في المرحلة الرابعة من المشروع، في حين سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع والتي تضم 288 فيلاً سكنية أواخر العام المقبل.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المشروع بكل مكوناته ومرافقه التي تشتمل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والحدائق الخضراء والبحيرة الاصطناعية والجسور وناد رياضي وما إلى ذلك من مرافق ترفيهية.