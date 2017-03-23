سنغافورة تطلق اسم الشيخة فاطمة على "الزهرة الوطنية للجمهورية"

أطلقت "سنغافورة" إسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" على نوع نادر من زهور "الأوركيد" في الحديقة الوطنية " Botanic Garden "بسنغافورة بوصفها نموذجا للمرأة العربية وتقديرا لمساهمات سموها الإنسانية المتميزة المتجاوزة للحدود الوطنية والإقليمية والممتدة إلى العالمية.

وتمثل الزهرة التي اطلق إسم سمو الشيخة فاطمة عليها "الزهرة الوطنية لجمهورية سنغافورة" وتم اختيارها بعناية من بين عدة أنواع نادرة خصيصا، ويعتبر ذلك تقليدا تتبعه سنغافورة مع رؤساء الدول وكبار الشخصيات الدولية الزائرة التي تربطها علاقات قوية مع جمهورية سنغافورة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أقيمت مراسم رسمية بهذه المناسبة بحضور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والوفد المرافق لسموها والسيدة حرم وزير الخارجية السنغافوري وسعادة أوميج سنغ مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزارة الخارجية السنغافورية وسعادة محمد عمر عبدالله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

جدير بالذكر أن حديقة سنغافورة النباتية أنشئت في سنة 1859 ومساحتها 74 هكتارا، وفي ديسمبر 2012 تم وضع هذه الحديقة ضمن لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونيسكو " في لائحة التراث العالمي.