أرمينيا تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة لدخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إعفاء حملة جوازات السفر العادية الصادرة عن دولة الإمارات من شرط الحصول المسبق على تأشيرة الدخول لجمهورية أرمينيا وذلك ابتداء من 22 مارس الجاري.

وقال سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي - إن المذكرة الدبلوماسية التي تلقتها الوزارة من نظيرتها الأرمينية تفيد بالإعفاء اعتبارا من 22 مارس 2017 مع إمكانية بقاء المواطنين من حملة جواز السفر العادي في الأراضي الأرمينية لمدة / 180 / يوما خلال سنة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأوضح أن هذه المبادرة من الحكومة الأرمينية بالإعفاء تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا وتفتح آفاقا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلا.

وأكد سعادته أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسعى من خلال تكثيف جهودها الدبلوماسية لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية وهو تقديم خدمات متميزة للمواطن الإماراتي وإسعاده على اعتبار أنه الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة ويمثل الإعفاء من تأشيرات دول العالم جزءا منها.