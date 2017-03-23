Arabian business
سياسة واقتصاد

أرمينيا تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة لدخول أراضيها

أريبيان بزنس
الخميس، 23 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أرمينيا تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة لدخول أراضيها
محمد بن راشد آل مكتوم مع سيرج سركسيان رئيس جمهورية أرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إعفاء حملة جوازات السفر العادية الصادرة عن دولة الإمارات من شرط الحصول المسبق على تأشيرة الدخول لجمهورية أرمينيا وذلك ابتداء من 22 مارس الجاري.

 

وقال سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي - إن المذكرة الدبلوماسية التي تلقتها الوزارة من نظيرتها الأرمينية تفيد بالإعفاء اعتبارا من 22 مارس 2017 مع إمكانية بقاء المواطنين من حملة جواز السفر العادي في الأراضي الأرمينية لمدة / 180 / يوما خلال سنة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

 

 

وأوضح أن هذه المبادرة من الحكومة الأرمينية بالإعفاء تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها دولة الإمارات وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا وتفتح آفاقا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة مما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلا.

 

 

وأكد سعادته أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسعى من خلال تكثيف جهودها الدبلوماسية لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية وهو تقديم خدمات متميزة للمواطن الإماراتي وإسعاده على اعتبار أنه الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة ويمثل الإعفاء من تأشيرات دول العالم جزءا منها.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

مذكرة تفاهم لإعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة دخول الأرجنتين

الإمارات وكوستاريكا يوقعان على تعديل اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة

تفاهم بين الإمارات وجزر البهاما بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة

رئيس سيشل يشيد بقرار الإمارات إعفاء مواطني سيشل من تأشيرات الدخول المسبقة إلى الدولة

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

السعودية تعتمد حوكمة الجمعيات الأهلية وإتاحة 60 ألف فرصة عمل في القطاع غير الربحي

السعودية تجري مناقشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن إدراج أرامكو

أمير الرياض: فصل السعودي من عمله جريمة لا تغتفر

السعودية: المادة 77 من نظام العمل باقية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الشركة السعودية للكهرباء: الدعم عدو للاقتصاد

طيران الإمارات تتيح استخدام الأجهزة الإلكترونية لآخر لحظة قبيل الصعود إلى الطائرات المتجهة لأمريكا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »