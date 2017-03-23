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سياسة واقتصاد

السعودية: 2094 وظيفة صحية شاغرة لم يتقدم لها أحد

أريبيان بزنس
الخميس، 23 مارس 2017
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السعودية: 2094 وظيفة صحية شاغرة لم يتقدم لها أحد

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية أن 2094 وظيفة صحية لم يتقدم لها أحد أو ترشح من تقدم عليها على رغبة أفضل والمتمثلة في "طبيب مقيم".

 

وأوضح متحدث وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، أمس الأربعاء، أن عدد الوظائف الصحية المعلنة في الإعلان الحالي بلغت 6930 وظيفة صحية، منها 1920 وظيفة تم التقديم إليها عن طريق وزارة الصحة، وهي مَن تستكمل إجراءاتها والمتمثلة في (1180 طبيباً استشارياً، 738 طبيباً نائباً).

 

وأضاف "أما الوظائف التي تم التقديم إليها عن طريق نظام جدارة بوزارة الخدمة المدنية فهي (5010 وظائف) وتم الترشيح المبدئي لـ (2916 مواطناً ومواطنة) وتمت دعوتهم لمطابقة بياناتهم وتم اليوم ترشيح (2836 مواطناً ومواطنة) علماً بأن (80 من المتقدمين والمتقدمات لم يراجعوا الوزارة للمطابقة خلال الفترة المحددة)، كما أن هناك (2094 وظيفة) لم يتقدم إليها أحد أو ترشح مَن تقدم إليها على رغبة أفضل والمتمثلة في طبيب مقيم".

 

 

 

 

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