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سياسة واقتصاد

دول مجلس التعاون تدين هجوم لندن الإرهابي بشدة

أريبيان بزنس
الخميس، 23 مارس 2017
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دول مجلس التعاون تدين هجوم لندن الإرهابي بشدة
الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

/ وام / أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجوم الذي وقع اليوم أمام مبنى البرلمان البريطاني في مدينة لندن وأدى الى مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن دول مجلس التعاون تدين بشدة هذا الإعتداء بإعتباره جريمة مروعة تتنافى و القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة.

وأعرب عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية بالمملكة المتحدة على كشف ملابسات هذا العمل الاجرامي الجبان .. مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون ومساندتها للمملكة المتحدة الصديقة في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها .

وأعرب عن تعازيه للحكومة البريطانية وذوي الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

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