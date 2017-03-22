Arabian business
سياسة واقتصاد

الرياض تهون من خفض تصنيف السعودية الائتماني

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الرياض تهون من خفض تصنيف السعودية الائتماني

(رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء إن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة كان متوقعاً وتم بناء على تحليلات كمية ومؤشرات رقمية وإن العوامل الأساسية للاقتصاد لا تزال قوية.

 

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، خفضت فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت ذلك إلى استمرار الشكوك بشأن مدى تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي.

 

وقالت الوزارة في بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني "تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة".

 

ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله "يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة" مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من رؤية 2030 هو "تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي".

 

وتابع "أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق".

 

وأضاف الجدعان أن الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تقدر عند 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي في العالم كما أن الأصول الحكومية بوجه عام تتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي.

 

وتوقعت فيتش في تقريرها انخفاض العجز الحكومي السعودي إلى 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وإلى 7.1 بالمئة في 2018 وقالت إن ديون الحكومة السعودية سترتفع إلى 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

 

وخفضت فيتش أيضاً تصنيف المملكة الخاص بالقدرة المالية على الوفاء بالالتزامات المالية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والعملة الصعبة إلى +A من -AA وعزت ذلك إلى "استمرار تدهور الميزانية العامة وميزان المعاملات الخارجية".

 

وقالت إن المخاطر الجيوسياسية في السعودية ما زالت مرتفعة نسبياً مقارنة بنظرائها الحاصلين على تصنيف في الفئة A.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

فيتش تخفض تصنيف السعودية لـ "تدهور المالية العامة"

وكالة التصنيف السعودية تقدم خدماتها في باقي دول الخليج خلال 2018

وكالة التصنيف الائتماني السعودية تستحدث مؤشراً للعقار

السعودية تدشن أول وكالة تصنيف ائتماني في الخليج

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

حاكم دبي يتفقد مشروع الحي الأول في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم

سنغافورة تطلق اسم الشيخة فاطمة على "الزهرة الوطنية للجمهورية"

أرمينيا تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة لدخول أراضيها

السوق الحرة-دبي تتوقع فقد مبيعات بمليوني دولار بسبب حظر الالكترونيات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أول بنك ياباني يبدأ نشاطه في السعودية بنهاية 2018

السعودية توقف استيراد اللحوم والدواجن من البرازيل بسبب مخاوف من تلوثها

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »