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سياسة واقتصاد

هجوم و نحو 12 مصابا على الأقل في لندن

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
هجوم و نحو 12 مصابا على الأقل في لندن

لندن 22 مارس آذار (رويترز) - قال مصور من رويترز اليوم الأربعاء إنه رأى 12 مصابا على الأقل على جسر وستمنستر بعد سماع دوي فرقعات خارج البرلمان البريطاني.

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