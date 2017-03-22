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سياسة واقتصاد

أمازون تتفق مبدئيا على شراء "سوق دوت كوم"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
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أمازون تتفق مبدئيا على شراء "سوق دوت كوم"

(رويترز) - أبلغت مصادر مطلعة رويترز اليوم الأربعاء أن أمازون.كوم اتفقت من حيث المبدأ على شراء شركة التجارة الإلكترونية العربية سوق.كوم بالكامل من مساهميها.

 

أحجمت أمازون عن التعليق ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم سوق.كوم للحصول على تعقيب.

 

وقالت المصادر إن جولدمان ساكس ساعد في ترتيب الصفقة.

 

يذكر أن النقاش بين أمازون وسوق.كوم حول صفقة الشراء أواخر عام 2016، وكانت القيمة المقدرة مقابل الاستحواذ بلغت نحو مليار دولار.

 

 

أمَّا في الوقت الحالي فيعتبر سوق.كوم هو موقع الشركة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط في فبراير 2016، وذلك بعد أن حصلت على رأس مال جديد بلغ 275 مليون دولار، فضلًا عن بيع أكثر من 1.5 مليون منتج لعملائها في العالم العربي، بما في ذلك السعودية، ومصر، والإمارات.

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