محمد بن راشد يطلق مشروع "مئوية الإمارات 2071"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء "مئوية الإمارات 2071"، والتي تشكل برنامج عمل حكوميا طويل الأمد مستمدا من المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأجيال المستقبل التي رسم فيها الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز دولة الإمارات للأجيال القادمة.

وتشكل "مئوية الإمارات 2071" برنامج عمل حكومياً شاملاً وموسعاً يتضمن وضع استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.

ووفقا لصحيفة البيان، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "محاضرة محمد بن زايد رسمت طريقاً وأرست مبادئ لتجهيز دولة الإمارات لأجيال المستقبل"، لافتاً إلى أن "الهدف كما حدده محمد بن زايد بأن تعيش أجيال المستقبل حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أقوى وأكثر تأثيراً مع العالم".

جاء إطلاق "مئوية الإمارات 2071" في اجتماع مجلس الوزراء بحضور كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تسعى المئوية من خلال رؤيتها وأهدافها إلى الاستثمار بالدرجة الأولى في شباب الإمارات، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً وذلك ضمن استراتيجية شاملة، بحيث يتم تحقيق النتائج والمستهدفات بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في العام 2017.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "لدينا خطط حتى العام 2021، ومع مئوية الإمارات ستكون لدينا رؤية للأجيال تمتد لخمسة عقود وتشكل خريطة واضحة للعمل الحكومي طويل المدى ".

وأشار سموه إلى أن "أجيال المستقبل سيحتاجون ممكّنات نضعها من اليوم، وأسساً نرفعها من الآن، وبيئة للنمو لا بد من التفكير بها من هذه اللحظة". ولفت سموه أنه لا مجال للتأجيل أو الإبطاء في اتخاذ الخطوات، حيث قال: "تسارع التغيرات من حولنا يتطلب أن نجهّز أجيالنا بأدوات جديدة ومعارف مختلفة ومهارات يستطيعون من خلالها النجاح في عالم سيكون مختلفاً تماماً عن العالم اليوم".

وأكد صاحب السمو بأن "العمل على رؤية ممتدة للأجيال هو أمانة لضمان استمرارية التنمية واستدامة السعادة لعقود طويلة في دولتنا".