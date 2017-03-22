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سياسة واقتصاد

الولايات المتحدة تعلن عن نيتها إقامة "مناطق استقرار مؤقتة"﻿ لإعادة اللاجئين السوريين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
الولايات المتحدة تعلن عن نيتها إقامة "مناطق استقرار مؤقتة"﻿ لإعادة اللاجئين السوريين

رويترز: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن أمريكا ستعمل على إقامة "مناطق استقرار مؤقتة" من خلال وقف لإطلاق النار للسماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن – في وقت سابق – أنه سيعمل على إقامة مناطق آمنة في سوريا للاجئين الفارين من العنف، معتبراً أن أوروبا أخطأت باستقبالها ملايين اللاجئين من سوريا.

ويجتمع تيلرسون اليوم الاربعاء في واشنطن مع ممثلين عن 68 دولة في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن ممثلا لكل من الدول الـ 27 الأعضاء فى حلف شمال الاطلسى سيحضر الاجتماع، ويتوقع تيلرسون أن يجتمع معهم جميعا. ومن المتوقع أن يجتمع أيضا مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج فى اجتماع التحالف.

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