السعودية تستدعي 78 ألف نشافة ملابس بسبب إمكانية نشوب حريق

(أريبيان بزنس) - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن استدعاء نحو 78 ألف نشافة ملابس في المملكة بسبب احتمالية نشوب حريق.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء، "استدعاء 77,364 نشافة ملابس Ariston وIndesit لاحتمالية تلامس خيوط الملابس بسخان التجفيف قد يؤدي إلى نشوب حريق".
ولم تذكر الوزارة المزيد من المعلومات المتعلقة.المزيد من أخبار السعودية
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