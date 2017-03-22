الإشهار بمحاسب قانوني سعودي ومنعه من ممارسة المهنة 6 أشهر

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية معاقبة المحاسب القانوني ناصر بن حمد بن عبدالله العرجي بالتشهير في صحيفة محلية وإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر اعتباراً من 2 مارس/آذار 2017 بسبب مخالفته نظام المحاسبين القانونيين.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها على موقع تويتر، أن المخالفة تمثلت في عدم التزامه بموعد الفحص بعد إبلاغه بتاريخ زيارة فريق الفحص المعين من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.
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