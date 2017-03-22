برنامج التحول الوطني 2020: البدء في 658 مبادرة فعلياً في 18 جهة سعودية

كشف التقرير الأول لحالة برنامج التحول الوطني 2020 في السعودية عن اعتماد ميزانية 483 مبادرة في برنامج التحول الوطني خلال العام 2016 بما يمثل 64 بالمئة من إجمالي المبادرات البالغ عددها 755 مبادرة لجميع الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج فيما تم اعتماد 272 مبادرة في ميزانية 2017.



وأظهر التقرير، بحسب موقع "أرقام" الاقتصادي- أن 658 مبادرة قد بدأت فعلياً بما يمثل 87 بالمئة من إجمالي المبادرات بينما لم تبدأ 97 مبادرة أخرى بما يمثل 13 بالمئة.



وأضاف أن 6 مبادرات (من أصل 658 مبادرة) قد اكتملت بشكل نهائي، فيما تعتبر 58 بالمئة من المبادرات التي بدأت (379 مبادرة من أصل 658 مبادرة) على المسار.

حالة المبادرة عدد المبادرات النسبة

اكتملت 6 1%

على المسار 379 58%

تأخير لا يؤثر على تاريخ النهاية 106 16%

تأخير طفيف 22 3%

تأخير عالي 16 2%

لا يوجد حالة 129 20%

وكانت أكثر الجهات التي شاركت في المبادرات هي وزارة التعليم بـ 113 مبادرة تلتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بـ 60 مبادرة ووزارة النقل حلت ثالثاً بـ 40 مبادرة.

وبرنامج التحول الوطني 2020 هو أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل/نيسان 2016 وهي خطة طموحة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية، وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.



