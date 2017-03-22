صحيفة سعودية: تأخر تطبيق الضريبة على التبغ والمشروبات

(أريبيان بزنس/ وكالات) - توقعت صحيفة سعودية بارزة، اليوم الأربعاء، أن يتأخر الموعد المحدد لتطبيق الضريبة الانتقائية على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة من التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والذي كان محدداً مع بداية الربع الثاني من العام 2017 والذي يبدأ في 1 أبريل/نيسان المقبل.

وعزت صحيفة "الرياض" اليومية سبب التأخير إلى إعطاء الوقت الكافي لاستكمال تقنين النظام وصدوره بالشكل النظامي المفصل المتبع في سن القوانين المحلية بالمملكة عبر مراجعته من الجهات المختصة في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، واعتماده بقرار مفصل يصدر بتحديد تاريخ بدء سريانه فعلياً يصل للجهات التنفيذية المناط بها التنفيذ، بعد أن قرر مجلس الوزراء في وقت سابق الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونقلت الصحيفة عن سمير إبراهيم الشيخ عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة تجارة جدة والذي يعمل على التخليص الجمركي لموردين للتبغ تأكيده أن المخلصين الجمركيين لم يتلقوا حتى الآن أي توجيه أو تعميم من الجمارك بتاريخ محدد لبدء العمل بالضريبية المنتقاة فعلياً، الأمر الذي أوجد بيئة خصبة في أوساط المخلصين والتجار لتداول الإشاعات عن تغيرات جديدة في موضوعها.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر البدء في فرض الضريبة الانتقائية في الربع الثاني من 2017، وأما ضريبة القيمة المضافة فستطبق في الربع الأول من 2018.

وكانت وثيقة التوازن المالي قد تضمنت فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة، حيث سيتم فرض الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمئة.