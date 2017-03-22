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سياسة واقتصاد

التحالف ضد داعش يعقد أولى اجتماعاته منذ انتخاب ترامب

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
التحالف ضد داعش يعقد أولى اجتماعاته منذ انتخاب ترامب

واشنطن 22 مارس آذار (رويترز) - يجتمع وزراء خارجية 68 دولة في واشنطن اليوم الأربعاء للاتفاق على الخطوات المقبلة في سبيل هزيمة تنظيم داعش وذلك في أول اجتماع من نوعه للتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة منذ فوز دونالد ترامب بالرئاسة العام الماضي.

 

 

وسيستضيف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاجتماع. وتعهد ترامب بجعل محاربة داعش أولوية ووجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووكالات أخرى في يناير كانون الثاني بوضع خطة لهزيمة التنظيم المتشدد.

ويفقد متشددو التنظيم السيطرة على أراض في العراق وسوريا إذ تتقدم ثلاث قوى منفصلة تدعمها الولايات المتحدة وتركيا وروسيا باتجاه مدينة الرقة السورية معقل داعش.

وهذا الاجتماع الأول للتحالف الدولي منذ انتزاع القوات العراقية السيطرة على عدد من المدن العراقية من داعش العام الماضي وتحريرها لشرق الموصل.

 

 

وعلى الرغم من أن أفراد القوات العراقية يفوقون المتشددين عددا بكثير فإن التنظيم يلجأ إلى تفجير السيارات الملغومة وللقناصة دفاعا عما تبقى من معاقله.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي التقى بترامب في واشنطن يوم الاثنين إنه حصل على تأكيدات بمزيد من الدعم الأمريكي في الحرب على داعش .

وجاء في بيان للبيت الأبيض بعد اللقاء أن ترامب والعبادي اتفقا على أنه "لا يمكن هزيمة الإرهاب بالقوة العسكرية وحدها" وأن الزعيمين يحثان على تعزيز الروابط التجارية.

وستركز مناقشات اليوم الأربعاء أيضا على سبل المساعدة في إعادة إعمار الموصل وأساليب التصدي لعمليات داعش في ليبيا وغيرها.

وفي سوريا يعمل التحالف بقيادة الولايات المتحدة مع تحالف لجماعات كردية وعربية مسلحة. وتركز جهوده في الوقت الحالي على تطويق واستعادة الرقة في نهاية المطاف.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد الذي يحظى بدعم روسيا وإيران إنه يرى إمكانية للتعاون مع ترامب لكنه أضاف أن الحملة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة ضد داعش بسوريا تقتصر على عدد قليل من الغارات.

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