30.7 مليار دولار تجارة الإمارات الخارجية من سلع الصناعات الإبداعية

سجلت صادرات العالم من سلع الصناعات الابداعية حوالي 538 مليار دولار خلال 2015، لتستحوذ على ما نسبته 3.3% من مجمل صادرات العالم السلعية.

واحتلت دولة الإمارات المرتبة التاسعة عالميا لمجموع الصادرات وإعادة التصدير من سلع الصناعات الإبداعية وبقيمة وصلت إلى 16.1 مليار دولار وتشكل ما نسبته 3% من مجمل صادرات العالم من السلع الإبداعية، فيما بلغت إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة من سلع الصناعات الإبداعية ما يقارب 30.7 مليار دولار خلال 2015 وتشكل ما نسبته 7% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية.

جاء ذلك في الدراسة التي أصدرتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية بوزارة الاقتصاد . وتم تعريف الصناعات الإبداعية، وفق الأونكتاد، على أنها "دورات خلق وانتاج وتوزيع السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كمدخلات رئيسية".

وحددت البنود المتعلقة بالصناعات الابداعية ضمن النظام المنسق لتصنيف السلع عدد من الصناعات، منها: المجوهرات وأجزاؤها ومصنوعاتها، والعطور، والالمنيوم، والمنسوجات والسجاد، والاثاث، والمنتجات الخزفية والسيراميك، ومستحضرات التجميل، ومنتجات زجاجية، ومواد اعلانية، والثريات، والحقائب وغيرها.

واشارت الدراسة إلى أن صادرات العالم من سلع الصناعات الابداعية اقتربت من 538 مليار دولار خلال 2015. وتشكل ما نسبتة 3.3% من مجمل صادرات العالم السلعية، ومتوسط نمو في القيمة خلال الخمس سنوات الماضية في هذه السلع تحديداً ما نسبتة تقترب من 5%.

وبينت الدراسة أن كلا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا، وبريطانيا والمانيا وفرنسا تعتبر من أهم الدول المصدرة لسلع الصناعات الابداعية خلال عام 2015 حيث تشكل الدول العشرة الاهم ما نسبته 73.7% من إجمالي صادرات العالم من سلع الصناعات الابداعية خلال عام 2015 وتعتبر الصين صاحبة أكبر حصة وتشكل صادراتها إلى العالم ما نسبته 32% من إجمالي صادرات دول العالم خلال عام 2015.

واشارت الدراسة إلى تركز الواردات العالمية من سلع الصناعات الابداعية خلال عام 2015 في 10 دول وبنسبة 60.8% من إجمالي الواردات العالمية وتأتي أمريكا أولا مستحوذة على 21.9%، وبريطانيا ثانياً، وهونج كونج_الصين ثالثاً، تليها ألمانيا. وفرنسا، وسويسرا، واليابان.