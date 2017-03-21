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سياسة واقتصاد

مصر تبدأ العمل بزيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
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مصر تبدأ العمل بزيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين

(رويترز) - قال وزير السياحة المصري يحيى راشد إنه تقرر بدء العمل بزيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين من اليوم الثلاثاء.

 

وأبلغ الوزير الصحفيين في مقر الوزارة "تم إقرار سعر التأشيرة السياحية 25 دولارا والتأشيرة متعددة الزيارات 60 دولارا لمدة ستة أشهر."

 

 

كانت وزارة السياحة أعلنت في فبراير شباط تأجيل العمل بالرسوم الجديدة إلى أول يوليو تموز بدلا من مارس آذار.

 

 

يعاني قطاع السياحة المصري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة منذ انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى عزوف السياح.

 

 

وتلقى القطاع ضربة جديدة في أكتوبر تشرين الأول 2015 مع سقوط طائرة ركاب روسية تحمل 224 شخصا فوق سيناء جراء ما يعتقد أنه تفجير نفذه تنظيم الدولة الإسلامية.

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