الأميرة هيا بنت الحسين تزور مجلس سيدات أعمال دبي في ذكرى تأسيسه

قامت الأميرة هيا بنت الحسين أمس الإثنين بزيارة مجلس سيدات أعمال دبي تزامناً مع احتفالاته بالذكرى الـ 15 لانطلاقته.
ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تأسس مجلس سيدات أعمال دبي تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك بهدف تعزيز التغير الإيجابي نحو مجتمع أكثر توازنا من ناحية الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينظم المجلس مجموعة من الأنشطة الاحتفالية الخاصة بالذكرى المميزة.
وشكلت رؤية الأميرة هيا بنت الحسين منذ العام 2002 المتعلقة بدور المرأة في عالم الأعمال النهج الذي انطلق منه مجلس سيدات أعمال دبي لإلهام السيدات وتفعيل دورهم القيادي والإنتاجي في المجتمع والاقتصاد.
وشارك في تكريم مسيرة المجلس الحافلة بالإنجازات على مدى 15 عاما كلا من حمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، واجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة رجاء عيسى القرق رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، وأعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين.
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