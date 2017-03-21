حكومة أبوظبي تطلق مبادرة "تخيل أبوظبي" احتفاء بيوبيلها الذهبي

أطلقت حكومة أبوظبي مبادرة "تخيل أبوظبي" الهادفة إلى فتح المجال لمختلف فئات المجتمع لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم التي من شأنها دعم نواحي التطوير في الإمارة.

وتستمر المبادرة، التي تتيح التعبير عن تطلعات مجتمع الإمارة لمستقبلها، من خلال استقبال افكارهم ومقترحاتهم خلال 50 يوماً وذلك احتفاءً باليوبيل الذهبي لتأسيس الجهاز الحكومي للإمارة، الحقبة التي حفلت بمنجزات حضارية كبيرة في شتى المجالات ما يمهد لمستقبل أكثر طموحاً وإشراق.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمناسبة إطلاق مبادرة "تخيل أبوظبي" : "تمثل المبادرة نافذة تواصل مبتكرة بين حكومة أبوظبي ومجتمع الإمارة، وذلك لتمكين السكان والزوار من إيصال أفكارهم ومقترحاتهم بسهولة ويسر عبر صفحة الكترونية خاصة بالمبادرة، ونحن على ثقة بأن هذه النافذة ستكون منصة للأفكار الإبداعية التي ستجد طريقها للدراسة والتطبيق على أرض الواقع في أبوظبي".

ويمكن للجمهور التقدم بالأفكار والمقترحات عبر الموقع الالكتروني ourabudhabi.ae من خلال تعبئة نموذج المشاركة ، حيث ستمر دراسة المقترحات والأفكار على عدة مراحل تبدأ بتقييمها من فريق مختص وتصنيفها وفقاً لمعايير محددة بعد استكمالها لمتطلبات النموذج.

وسترفع المقترحات التي تجتاز المعايير الأولية بنجاح إلى فريق مختص من الخبراء في قطاعات العمل الحكومي لإجراء دراسة أولية ومن ثم النظر في جدوى تطبيقها من كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وسيتم وضع قائمة لأبرز 10 مقترحات والتواصل مع أصحابها لإعداد عروض مرئية خاصة بكل منها على حدة بغرض اتاحة الفرصة أمامهم لعرضها على الجهات الحكومية ومسؤوليها لتطبيقها على أرض الواقع ، إضافة إلى تكريمهم نظير أفكارهم التي تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.

وستطلق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حملة ترويجية لتشجيع الجمهور وتعريفهم بالمبادرة وكيفية المشاركة فيها، عبر مختلف المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي.