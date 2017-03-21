السعودية تغلق مؤسسة وتغرمها مليوني ريال لممارستها الغش

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أمس الاثنين، صدور حكم قضائي بمعاقبة مؤسسة تجارية تورطت في تخزين وتسويق وبيع قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة وقضت بحبس مالك المؤسسة والمسؤول عن الموقع وتغريم كل منهما مليون ريال (267 ألف دولار) والسجن لمدة سنتين وإغلاق المؤسسة.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن دائرة القضايا التعزيرية الخامسة في المحكمة الجزائية بالرياض، قررت ثبوت مخالفة المؤسسة لنظام العلامات التجارية، عبر طباعة وتقليد علامات تجارية مسجلة لدى الوزارة (تويوتا، أي سي ديلكو، هوندا، هونداي، فورد، بي إم دبليو)، ولصقها على قطع غيار مقلدة.

وقضت المحكمة بإغلاق المؤسسة، مع مصادرة البضاعة المقلدة وإتلافها، وإبعاد العامل المسؤول عن البلاد، بعد تنفيذ الحكم عليه، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما.

وأكدت الوزارة على عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم.

وتفصيلاً، كانت الفرق الرقابية بالوزارة ضبطت مؤسسة بحي المناخ جنوب الرياض، يستبدل العاملين فيها أغلفة قطع غيار السيارات، وذلك عبر طباعة أغلفة أخرى تحمل علامات تجارية مشهورة، ووضع القطع المقلدة بداخلها بغرض تسويقها وبيعها في الأسواق المحلية، وإيهام المستهلكين بجودتها العالية.

وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية، والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة الجزائية، وصدرت العقوبة على المخالفين.

وضبط مراقبو الوزارة، أثناء تفتيش ومعاينة المستودع التابع للمؤسسة، 160 ألف عبوة فارغة تحمل علامات تجارية مشهورة (تويوتا، أي سي ديلكو، هوندا، هونداي، فورد، بي إم دبليو)، كما تم ضبط 72 ألف قطعة من فلاتر الزيت والهواء معاد تعبئتها، حيث جرى تزوير بلد المنشأ لها حسب نوع السيارة من صيني إلى أمريكي وياباني.