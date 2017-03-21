وزير ألماني: اليونان لن تبقى بمنطقة اليورو في الأجل الطويل

برلين 21 مارس آذار (رويترز) - قال عضو بارز في الحزب البافاري الشقيق لحزب المحافظين الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن اليونان لن تبقى في منطقة اليورو في الأجل الطويل وإن على المسؤولين الذين يعملون على مراجعة حزمة الإنقاذ المالي الموجهة لها أن يستعدوا لمثل هذا الاحتمال.
وخسرت اليونان 25 بالمئة من إنتاجها القومي منذ أن طلبت للمرة الأولى مساعدة مالية في 2010. وحزمة الإنقاذ الموجهة لها حاليا هي الثالثة في سبع سنوات.
وقال وزير مالية ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر في مقابلة نشرتها صحيفة هاندلسبلات اليوم الثلاثاء "من غير المرجح أن تظل اليونان في منطقة اليورو في الأجل الطويل."
ودعا سودر المسؤولين الذين يعملون على مراجعة الإنقاذ المالي إلى إعداد خطة بديلة.
وقال "سنرى ما إذا حققت اليونان الشروط. تساورني الشكوك في ذلك." وأضاف أن مشاركة صندوق النقد الدولي ضرورية.المزيد من أخبار اليونان
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