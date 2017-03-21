Arabian business
سياسة واقتصاد

وزير ألماني: اليونان لن تبقى بمنطقة اليورو في الأجل الطويل

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
وزير ألماني: اليونان لن تبقى بمنطقة اليورو في الأجل الطويل

برلين 21 مارس آذار (رويترز) - قال عضو بارز في الحزب البافاري الشقيق لحزب المحافظين الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن اليونان لن تبقى في منطقة اليورو في الأجل الطويل وإن على المسؤولين الذين يعملون على مراجعة حزمة الإنقاذ المالي الموجهة لها أن يستعدوا لمثل هذا الاحتمال.

وخسرت اليونان 25 بالمئة من إنتاجها القومي منذ أن طلبت للمرة الأولى مساعدة مالية في 2010. وحزمة الإنقاذ الموجهة لها حاليا هي الثالثة في سبع سنوات.

وقال وزير مالية ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر في مقابلة نشرتها صحيفة هاندلسبلات اليوم الثلاثاء "من غير المرجح أن تظل اليونان في منطقة اليورو في الأجل الطويل."

ودعا سودر المسؤولين الذين يعملون على مراجعة الإنقاذ المالي إلى إعداد خطة بديلة.

وقال "سنرى ما إذا حققت اليونان الشروط. تساورني الشكوك في ذلك." وأضاف أن مشاركة صندوق النقد الدولي ضرورية.

المزيد من أخبار اليونان

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

أمازون تتفق مبدئيا على شراء "سوق دوت كوم"

هجوم يوقع نحو 12 مصابا على الأقل في لندن

محمد بن راشد يطلق مشروع "مئوية الإمارات 2071"

الولايات المتحدة تعلن عن نيتها إقامة "مناطق استقرار مؤقتة"﻿ لإعادة اللاجئين السوريين

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

شركة فرنسية عملاقة تشارك في تطوير مجمع للطاقة الشمسية بدبي

السعودية تستدعي 78 ألف نشافة ملابس بسبب إمكانية نشوب حريق

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »