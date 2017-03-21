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سياسة واقتصاد

"المالية" الإماراتية تُطلق ورش عمل التوعوية حول تطبيق النظام الضريبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
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"المالية" الإماراتية تُطلق ورش عمل التوعوية حول تطبيق النظام الضريبي

أعلنت وزارة المالية بالإمارات عن إطلاق المرحلة الأولى من حملات التوعية والتثقيف التي تستهدف رفع جاهزية قطاعات الأعمال لتطبيق النظام الضريبي مع نهاية العام ومطلع العام المقبل، والتي تشتمل على ورش عمل ومحاضرات ستقام في جميع أنحاء الدولة لفهم مبادئ ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وكيفية تطبيقهما والإعداد للامتثال بالقوانين الخاصة بكل منهما.


وفي بيان رسمي للوزارة، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تنسجم حملات التوعية والتثقيف مع توجهات وزارة المالية في اتباع أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية في تزويد قطاعات الأعمال بكافة المعلومات والأدوات والسبل اللازمة التي تمكنهم من الامتثال بمتطلبات النظام الضريبي الجديد. وستلعب ورش العمل التوعوية لقطاعات الأعمال دوراً مهماً في تسليط الضوء على دور النظام الضريبي وأهميته في دعم عجلة التنمية والتقدم والازدهار، وكذلك رفع جاهزية قطاعات الأعمال لتطبيقه من خلال اطلاعها على جميع الاجراءات التي يتعين عليها القيام بها لتلبية متطلباته وسبل الامتثال بالقوانين الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل منتظم، ومساعدتها على فهم ماهية ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وكيفية تطبيقهما والإعداد الجيد للانتقال بسلاسة إلى النظام الضريبي."

 

وقد استهلت وزارة المالية المرحلة الأولى بورشة تعريفية تدريبية خاصة بالجهات الاستشارية والجهات الحكومية من غرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى الشركاء حضرها أكثر من 500 ممثل عن مختلف القطاعات المعنية، وتناولت الورشة التي أقامتها الوزارة في إمارة دبي مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق النظام الضريبي ودور الجهات الاستشارية والشركاء الرئيسيين في مساعدة قطاعات الأعمال المعنية بالإعداد للنظام الضريبي.

 

وللتسهيل على قطاع الأعمال، فقد قامت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بتوفير جدول زمني يتضمن مواعيد وأماكن انعقاد هذه الورش، بما يتيح للأعمال اختيار الورش التي سيتم حضورها بناءً على نشاطها وحجم أعمالها والمكان والموعد الأنسب لديها والتسجيل عبر الرابط: https://www.mof.gov.ae/Ar/Pages/Workshops.aspx .

 

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