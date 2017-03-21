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سياسة واقتصاد

مطالبة لبحث تجنيس الأجانب في السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
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مطالبة لبحث تجنيس الأجانب في السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - دعا عضو في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) إلى تشكيل لجنة وطنية عليا في وزارة الداخلية برئاسة وكيلها من أجل حصر الهجرة الاستيطانية غير المشروعة من الأجانب للمملكة إضافة إلى النظر في طلبات الأجانب للتجنيس ومنح الإقامة.

 

وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أن الدكتور صدقة فاضل طالب بأن تضم اللجنة في عضويتها مسؤولين من أجهزة الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والحج والعمرة والشؤون الإسلامية والاستخبارات، لتجتمع شهرياً لحصر الأجانب والبحث في أحوالهم، وتجنيس من تنطبق عليهم شروط الجنسية، أو منح عدد منهم إقامة رسمية وتمكينهم من العمل في الأماكن التي تحتاجها البلاد.

 

وأوضح "فاضل" أن عدد المخالفين لنظام الإقامة الذين يتطلب ترحيلهم فوراً يقدر بخمسة ملايين مخالف.

 

وتتزامن مطالبات "فاضل" مع حملة (وطن بلا مخالف) التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية يوم الأحد الماضي وتبدأً اعتباراً من يوم غد الأربعاء وتطالب الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بتسليم أنفسهم طواعية لتصحيح أوضاعهم أو المغادرة بعدما أمهلتهم الوزارة فرصة 3 أشهر لإنهاء مخالفاتهم مقابل إعفائهم من العقوبات المترتبة عليها بينها عدم إخضاعهم لبصمة "مرحل" وذلك قبل أن تبدأ ملاحقتهم قانونياً.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي يعمل أغلبهم في القطاع الخاص في حين يعاني السعوديون من نسبة بطالة مرتفعة تقدر بنحو 12 بالمئة.

 

وكانت السعودية قد أطلقت، العام الماضي، خطة حكومية باسم "رؤية 2030" تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع موارد الدولة، وتقليص البطالة من 11.6 إلى 7 بالمئة بحلول العام 2030، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة من 22 إلى 30 بالمئة، وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين في قطاع التجزئة بحلول 2020، إلى جانب تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة التي تضررت إيراداتها منذ هبوط أسعار النفط في 2014.

 

 

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