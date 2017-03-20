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سياسة واقتصاد

فيديو: الموت لا يزال يهدد الـ 170 عاملاً في الشركة السعودية وسط الصحراء بعد 3 أشهر

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
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فيديو: الموت لا يزال يهدد الـ 170 عاملاً في الشركة السعودية وسط الصحراء بعد 3 أشهر

أظهر تقريراً مصوراً اليوم الإثنين أن الـ 170 عاملاً في شركة سعودية -الذين "يواجهون الموت" في منطقة مكة المكرمة وسط الصحراء- لا يزالوا يواجهونه بعد 3 أشهر إضافية.

 

وقالت صحيفة "عين اليوم" السعودية إنها واصلت متابعتها لقضية العمال التي سبق ونشرت عنهم تقريراً مصوراً قبل ثلاثة أشهر بعنوان "الموت يهدد 170 عاملا في جدة"، بعد أن تركتهم الشركة في منطقة جبلية دون طعام أو شراب أو دفع رواتبهم المتأخرة بحسب ما رواه العمال.

 

وكانت الصحيفة الإلكترونية نفسها قد نشرت قبل حوالي 3 أشهر تقريراً مصوراً قالت من خلاله إن "الموت يهدد 170 عاملاً في شركة سعودية" وسط الصحراء حيث لا يستطيعون الخروج من مواقعهم. وإن إقامات العمال منتهية ورواتبهم لا تصرف، وإن الجوع والعطش يحاصرهم، وإنهم "يتمنون ضوء يبيد حلكة الليل الأسود، أو مكان صالح للعيش يأويهم من خطر الأفاعي والحشرات، هذا هو حال 170عاملاً يعيشون على بعد 35 كيلو عن أقرب منطقة سكنية بين جدة ومكة"، ويبعد عن مدينة جدة حوالي 7 كيلو متر داخل الصحراء.

 

وكما تجري العادة عندما تقع تظلمات بحق عمال أجانب من قبل شركات كبرى أو في حال قيامهم باعتصام للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، لم تجرؤ الصحيفة على ذكر اسم الشركة واكتفت بوصفها بـ "شركة سعودية" رغم تغطيتها الثانية لذات القضية.

 

لمشاهدة التقرير المصور على موقع يوتيوب يرجى الضغط هنا

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فيديو: الموت يهدد 170 عاملاً في شركة سعودية وسط الصحراء

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