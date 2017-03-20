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سياسة واقتصاد

هولندا تؤكد مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
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هولندا تؤكد مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

أعلن إكسبو 2020 دبي اليوم تأكيد هولندا مشاركتها في الحدث العالمي المرتقب، عبر رسالة من رئيس وزراء هولندا مارك روته، موجهة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.


وتأتي مشاركة هولندا، التي احتلت العام الماضي المرتبة التاسعة على "مؤشر الابتكار العالمي" للاقتصادات الأكثر ابتكاراً، لتدعم مساعي دولة الإمارات الرامية إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في هذا المجال بحلول عام 2021.

 

 

وسبق للبلدين أن وضعا معاً سلسلة من الإجراءات والخطوات، بما فيها المشاركة في إكسبو 2020 دبي، من أجل العمل معاً والتعاون عن كثب في عدد من القطاعات، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

 

سيكون إكسبو 2020 دبي أول حدث من نوعه يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيوفر عبر موضوعه الرئيسي، تواصل العقول وصنع المستقبل، منصة حقيقية لدعم ورعاية الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الدولي. وسيقدم الحدث الذي يحتفي بالإبداع البشري، نافذة تتيح للناس الاطلاع على الحلول والمنتجات والتقنيات التي سترسم ملامح مستقبل البشرية، عبر ثلاثة مجالات مترابطة تمثل موضوعاته الفرعية الثلاثة وهي: "الفرص والتنقل والاستدامة".

 

 

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، بمشاركة هولندا في المعرض لدى تسلمه رسالة تأكيد المشاركة من سعادة/ فرانك مولين سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

يأتي هذا الإعلان بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد إماراتي اقتصادي رفيع المستوى برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، إلى هولندا.

ومع تأكيد مشاركتها، تنضم هولندا إلى عدد متزايد من البلدان الأخرى التي أكدت، بالإعلان أو بإبداء النية، مشاركتها في إكسبو 2020 دبي الذي سيشكل مهرجاناً للجميع ومنصة عالمية لتشجيع الإبداع والابتكار والعمل المشترك.

 

ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 180 دولة في إكسبو 2020 دبي الذي ستنطلق فعالياته يوم 20 أكتوبر 2020 وتستمر لمدة ستة أشهر حتى 10 إبريل 2021.

 

 

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